Donne e scienza alleate nella sfida al tumore dell’ovaio (Di giovedì 6 maggio 2021) 8 Maggio. Si celebra la Giornata Mondiale del tumore Ovarico. 170 associazioni pazienti in tutto il mondo accendono i riflettori sulla neoplasia ginecologica più grave che ogni anno nel mondo colpisce circa 300.000 Donne. In questa giornata la World Ovarian Cancer Coalition chiama a raccolta tutte le Donne, la comunità scientifica, le istituzioni e le aziende per testimoniare il loro impegno contro la malattia con l’hashtag #PowerfulTogether. I progressi della ricerca Il carcinoma ovarico è un tumore subdolo, di cui non si parla abbastanza; è la malattia tumorale femminile meno conosciuta, più sottostimata, ma anche la più letale: in Italia lo scorso anno sono stati diagnosticati 5.200 nuovi casi e solo il 40% delle pazienti colpite sopravvive a 5 anni dalla diagnosi (dati AIRTUM). Ma soprattutto presenta sintomi ... Leggi su dilei (Di giovedì 6 maggio 2021) 8 Maggio. Si celebra la Giornata Mondiale delOvarico. 170 associazioni pazienti in tutto il mondo accendono i riflettori sulla neoplasia ginecologica più grave che ogni anno nel mondo colpisce circa 300.000. In questa giornata la World Ovarian Cancer Coalition chiama a raccolta tutte le, la comunità scientifica, le istituzioni e le aziende per testimoniare il loro impegno contro la malattia con l’hashtag #PowerfulTogether. I progressi della ricerca Il carcinoma ovarico è unsubdolo, di cui non si parla abbastanza; è la malattia tumorale femminile meno conosciuta, più sottostimata, ma anche la più letale: in Italia lo scorso anno sono stati diagnosticati 5.200 nuovi casi e solo il 40% delle pazienti colpite sopravvive a 5 anni dalla diagnosi (dati AIRTUM). Ma soprattutto presenta sintomi ...

