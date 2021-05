Cosa Nostra, Condorelli denuncia il pizzo e i torroncini arrivano alla Camera che rende omaggio all’imprenditore – Il video (Di mercoledì 5 maggio 2021) «Oggi siamo tutti Condorelli». Lo slogan arriva direttamente dall’Aula della Camera, dove il deputato del Pd Walter Verini, insieme ai suoi colleghi, ha ringraziato Giuseppe Condorelli, titolare dell’omonima azienda siciliana produttrice dei famosi torroncini, per aver denunciato le richieste di pizzo da parte di Cosa Nostra. «Dobbiamo rendere omaggio a questo imprenditore», ha detto Verini, «le mafie si sconfiggono con l’impegno delle forze dell’ordine e delle Istituzioni, ma anche della società – ha concluso il parlamentare -. Insieme l’Italia ce la può fare». video: Agenzia Vista/Alexander Jakhnagiev Leggi anche: Mafia, colpo ai clan messinesi per il controllo del traffico di droga e ... Leggi su open.online (Di mercoledì 5 maggio 2021) «Oggi siamo tutti». Lo slogan arriva direttamente dall’Aula della, dove il deputato del Pd Walter Verini, insieme ai suoi colleghi, ha ringraziato Giuseppe, titolare dell’omonima azienda siciliana produttrice dei famosi, per averto le richieste dida parte di. «Dobbiamorea questo imprenditore», ha detto Verini, «le mafie si sconfiggono con l’impegno delle forze dell’ordine e delle Istituzioni, ma anche della società – ha concluso il parlamentare -. Insieme l’Italia ce la può fare».: Agenzia Vista/Alexander Jakhnagiev Leggi anche: Mafia, colpo ai clan messinesi per il controllo del traffico di droga e ...

PietroGrasso : Il #4maggio 1980 il #CapitanoBasile tornava a casa con in braccio sua figlia piccola, mentre in piazza si festeggia… - Tg1Rai : Il coraggio del re dei torroncini. In #Sicilia l'imprenditore #Condorelli si rifiuta di pagare il pizzo. Dopo minac… - PietroGrasso : #5maggio ‘71, Cosa nostra uccide il Procuratore capo della Repubblica Pietro Scaglione; con lui muore anche l’agent… - Loris74411866 : RT @PietroGrasso: #5maggio ‘71, Cosa nostra uccide il Procuratore capo della Repubblica Pietro Scaglione; con lui muore anche l’agente di p… - mb9939 : RT @MayAmidala: @Adry03121 @OnceUponATeddy Sì è colpa nostra, siamo sceme. Una cosa buona però questa intervista l'ha fatta: mi ha fatto pa… -