Chelsea in finale di Champions, Real battuto 2-0 (Di mercoledì 5 maggio 2021) LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Il Chelsea domina, spreca ma vola per la terza volta nella propria storia in finale di Champions League. Werner e Mount stendono il Real Madrid per 2-0, tramortito e incapace di reagire sulla prestazione di quantità e qualità dei londinesi, che si giocheranno il trofeo contro il Manchester City, a Istanbul, il prossimo 29 maggio. Il pareggio della semifinale di andata lasciava il secondo atto aperto a qualsiasi soluzione e bastano due minuti per passare dal possibile vantaggio ospite all’1-0 dei padroni di casa. Al 26? Edouard Mendy si supera sulla conclusione dal limite di Benzema mentre al 28? il Chelsea è letale. Kante apre la scatola difensiva del Real, Havertz supera Courtois con un delizioso lob che sbatte sulla traversa ma è ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 5 maggio 2021) LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Ildomina, spreca ma vola per la terza volta nella propria storia indiLeague. Werner e Mount stendono ilMadrid per 2-0, tramortito e incapace di reagire sulla prestazione di quantità e qualità dei londinesi, che si giocheranno il trofeo contro il Manchester City, a Istanbul, il prossimo 29 maggio. Il pareggio della semidi andata lasciava il secondo atto aperto a qualsiasi soluzione e bastano due minuti per passare dal possibile vantaggio ospite all’1-0 dei padroni di casa. Al 26? Edouard Mendy si supera sulla conclusione dal limite di Benzema mentre al 28? ilè letale. Kante apre la scatola difensiva del, Havertz supera Courtois con un delizioso lob che sbatte sulla traversa ma è ...

