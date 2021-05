Xbox Series X/S aggiungono una nuova lista di giochi al programma FPS Boost (Di martedì 4 maggio 2021) Il programma FPS Boost di Xbox è stato introdotto nel febbraio 2021. Il servizio offre ai giocatori un modo per migliorare i framerate in giochi selezionati e Microsoft ha aumentato costantemente il numero di titoli interessati negli ultimi mesi. Ora, il numero totale dei giochi è salito a 97. Su Xbox Series X e Series S, il programma FPS Boost spinge i titoli fino a 60 o 120 Hz, a seconda del gioco. Mentre aggiunte precedenti hanno dato ai giocatori l'accesso a versioni migliori dei titoli di Bethesda ed EA, le aggiunte più recenti migliorano le cose un po' ovunque. Ad esempio, diversi giochi di Assassin's Creed sono stati aggiunti insieme a Dead Island: Definitive Edition, Yakuza 6, Sleeping Dogs e ... Leggi su eurogamer (Di martedì 4 maggio 2021) IlFPSdiè stato introdotto nel febbraio 2021. Il servizio offre ai giocatori un modo per migliorare i framerate inselezionati e Microsoft ha aumentato costantemente il numero di titoli interessati negli ultimi mesi. Ora, il numero totale deiè salito a 97. SuX eS, ilFPSspinge i titoli fino a 60 o 120 Hz, a seconda del gioco. Mentre aggiunte precedenti hanno dato ai giocatori l'accesso a versioni migliori dei titoli di Bethesda ed EA, le aggiunte più recenti migliorano le cose un po' ovunque. Ad esempio, diversidi Assassin's Creed sono stati aggiunti insieme a Dead Island: Definitive Edition, Yakuza 6, Sleeping Dogs e ...

tivooweb : Ecco la lista dei 74 giochi che hanno ricevuto supporto a FPS Boost su Series X e Series S - giocarmon : Da' un'occhiata a 'Elgato HD60 S+, Scheda di Acquisizione 1080P60 HDR10, 4K60 HDR10 Zero-Lag Passthrough, Latenza B… - infoitscienza : Microsoft aggiunge l'FPS Boost su Xbox Series X/S a più di 70 giochi: ecco l'elenco completo - El_Locon_Gamer : @Jesusal24570418 @Jony_149 No esta para XSX de forma nativa solo para Xbox One. - GoWasp : @RpgBox77 @xbox_series Ah no scusate è vero voi avete il gamepass ?????? -