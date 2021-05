Una via per ogni vittima della strage di Bologna, Lega e Fratelli d’Italia non votano la proposta (Di martedì 4 maggio 2021) Lega e Fratelli d’Italia non hanno votato la proposta di intitolare una via a ciascuna delle 85 vittime della strage di Bologna, il più cruento nella storia della repubblica italiana. Il consiglio comunale di Bologna ieri ha approvato un ordine del giorno che impegna il sindaco Virginio Merola e la giunta a intitolare luoghi pubblici della città a ciascuna delle 85 vittime della strage del 2 agosto 1980, “a partire dalle 16 che vivevano nella città di Bologna”. I consiglieri comunali di Lega e Fratelli d’Italia hanno contestato diversi passaggi del documento, che definisce la strage come ... Leggi su tpi (Di martedì 4 maggio 2021)non hanno votato ladi intitolare una via a ciascuna delle 85 vittimedi, il più cruento nella storiarepubblica italiana. Il consiglio comunale diieri ha approvato un ordine del giorno che impegna il sindaco Virginio Merola e la giunta a intitolare luoghi pubblicicittà a ciascuna delle 85 vittimedel 2 agosto 1980, “a partire dalle 16 che vivevano nella città di”. I consiglieri comunali dihanno contestato diversi passaggi del documento, che definisce lacome ...

