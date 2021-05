(Di martedì 4 maggio 2021) "Ho sentito tante lamentele ma non un'idea sensata, onestamente, su come avremmo potuto gestire meglio le strade cittadine. Devo dire che ci ha provatoipotizzando di, chissà come, i ...

InterClubIndia : RT @marifcinter: Sala: “Salvini voleva portare tifosi a San Siro. Che assembramenti ci sarebbero stati?E una volta dentro sarebbero stati t… - MatteoProg : RT @marifcinter: Sala: “Salvini voleva portare tifosi a San Siro. Che assembramenti ci sarebbero stati?E una volta dentro sarebbero stati t… - Affaritaliani : Sala: ideona di Salvini portare i tifosi dell'Inter allo stadio - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: #Sala risponde a #Salvini: “Un’ideona portare i tifosi dell’#Inter allo stadio” - michele020776 : @marifcinter Ideona di Sala chiudere gli occhi -

Ultime Notizie dalla rete : Sala ideona

askanews

...distanza o si sarebbero abbracciati? Ecco questa è stata l'di uno che ha fatto il ministro dell'Interno, e quindi presunto addetto ai lavori". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe, ...Il sindaco di Milano Beppeha risposto al leader della Lega Matteo Salvini , che aveva espresso il suo disappunto per l'... L'di uno che ha fatto il ministro dell'Interno era portare i tifosi ...Milano, 4 mag. (askanews) - 'Ho sentito tante lamentele ma non un'idea sensata, onestamente, su come avremmo potuto gestire meglio le ...Il sindaco di Milano Beppe Sala ha risposto al leader della Lega Matteo Salvini, che si era lamentato per l'assembramento dei tifosi dell'Inter in piazza Duomo.