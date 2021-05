Il software di Napoleone

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 4 maggio 2021) 5 maggio 2021, duecento anni che è morto, duecento anni che si parla di. Anzi da ancor di più, visto che il mito del condottiero nasce mentre le gesta si compiono. Con Ernesto Ferrero, che in N. (premio Strega 2000) ha raccontato l’età dell’Impero e oggi prova l’impossibile, riassumere in venti parole colui che sentiva in sé l’infinito, si parte dal momento zero del mito. Dalla sua presa di coscienza, da quella che Elias Canetti chiama la ‘scarica’, ciò che libera e ‘rende tutti uguali’ i componenti di una massa adorante un leader. “Sin dalla prima campagna d’Italia, - osserva Ferrero - cioè da quando lui ha le percezione esatta delle proprie potenzialità, èstesso a rimanere colpito da se stesso. Alla verifica dei fatti scopre che nulla gli è impossibile. Arriva a duecento km da Vienna. Scopre che è ...