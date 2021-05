Europei, tutte le novità: dai 26 giocatori ai cambi in lista (Di martedì 4 maggio 2021) Nuove regole per lo svolgimento dell’Europeo: le rose passano da 23 a 26 giocatori, i portieri possono essere sostituiti prima di ogni gara Nella giornata di oggi, la UEFA ha reso note le principali regole relative all’organizzazione dei prossimi Europei di calcio, adattate per via della particolare situazione pandemica. La novità più attesa, di cui Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 4 maggio 2021) Nuove regole per lo svolgimento dell’Europeo: le rose passano da 23 a 26, i portieri possono essere sostituiti prima di ogni gara Nella giornata di oggi, la UEFA ha reso note le principali regole relative all’organizzazione dei prossimidi calcio, adattate per via della particolare situazione pandemica. Lapiù attesa, di cui Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.comle Notizie della Serie A.

ZZiliani : Se un tizio da presidente #ECA tradisce 246 club europei e da presidente #Juve 17 colleghi di A sul progetto fondi… - MarcoProchilo : @repubblica Ok SE PRIMA ricalcoliamo TUTTE le pensioni con il metodo contributivo,detassiamo gli stipendi dei lavor… - ferrix88 : @sconticchio Certo, puoi trovare tutte le informazioni a questo indirizzo - loris_assi : @Marco_dreams In riferimento ai top club europei, grazie al FpF i conti erano abbastanza in ordine. Il #covid19 ha… - Pietro51204269 : Se una classe arbitrale non è imparziale come tutte le altre che ci sono in tutti i paesi Europei è opportuno che… -