Concorsi pubblici, M5S presenta emendamenti: “Modifiche importanti per tutelare i giovani” (Di martedì 4 maggio 2021) "Le nuove modalità di svolgimento dei Concorsi pubblici previste dal governo rischiavano di determinare una permanente penalizzazione dei giovani neolaureati, dando troppo peso ai titoli legalmente riconosciuti in sede di ammissione al concorso e agli stessi titoli, insieme alle esperienze professionali, nella formazione del punteggio finale. Per questo il MoVimento 5 Stelle ha intrapreso una battaglia politica e parlamentare, condividendo le richieste di modifica al testo giunte dai tanti ragazzi che studiano per costruirsi un futuro". Lo scrivono i senatori del Movimento Cinque Stelle. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 4 maggio 2021) "Le nuove modalità di svolgimento deipreviste dal governo rischiavano di determinare una permanente penalizzazione deineolaureati, dando troppo peso ai titoli legalmente riconosciuti in sede di ammissione al concorso e agli stessi titoli, insieme alle esperienze professionali, nella formazione del punteggio finale. Per questo il MoVimento 5 Stelle ha intrapreso una battaglia politica e parlamentare, condividendo le richieste di modifica al testo giunte dai tanti ragazzi che studiano per costruirsi un futuro". Lo scrivono i senatori del Movimento Cinque Stelle. L'articolo .

