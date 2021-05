Caso Fedez, Cottarelli: “Non serve una Rai multi-partisan, serve una Rai a-partisan” (Di martedì 4 maggio 2021) MILANO – “Caso Fedez: sono anni che la Rai va riformata. Se si vuole mantenere il servizio pubblico, serve una Rai davvero indipendente dai partiti politici, sulla base di regole e principi trasparenti. Non serve una Rai multi-partisan. serve una Rai a-partisan”. Così sul suo account Twitter il professor Carlo Cottarelli (foto), direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani dell’Università Cattolica ed ex commissario per la revisione della spesa. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di martedì 4 maggio 2021) MILANO – “: sono anni che la Rai va riformata. Se si vuole mantenere il servizio pubblico,una Rai davvero indipendente dai partiti politici, sulla base di regole e principi trasparenti. Nonuna Raiuna Rai a-”. Così sul suo account Twitter il professor Carlo(foto), direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani dell’Università Cattolica ed ex commissario per la revisione della spesa. L'articolo L'Opinionista.

petergomezblog : Caso Fedez, l’audio integrale della telefonata al rapper. L’imbarazzo di Rai e organizzatori: nessuno si vuole pren… - reportrai3 : Ranucci: 'L'amarezza più grande è prendere atto che queste note vengono proprio dalle stesse persone che in queste… - CottarelliCPI : Caso Fedez: sono anni che la RAI va riformata. Se si vuole mantenere il servizio pubblico, serve una RAI davvero in… - VittorioXlater : RT @jacopo_iacoboni: L’intero caso Fedez è il trionfo culturale del grillismo, come il suo eroe eponimo. Sbagliate a pensare che il M5S si… - fangiovanna : RT @flavikon: Non fatevi distrarre dalle lucciolette #report Renzi 007 e #Fedez : (dito) Caso #Amara e caso figlio #grillo : (luna) -