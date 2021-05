Xbox Series X e S | FPS boost per altri 74 giochi | in totale sono 97 – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di lunedì 3 maggio 2021) Microsoft ha rilasciato l’FPSper ben 74compatibili conX e S, portando il grana 97.. Microsoft ha rilasciato l’FPSper ben 74compatibili conX e S, portando il grandeiche supportano questa ottima caratteristica a 97. La casa di Redmond si sta muovendo davvero bene dal punto di vista dei servizi agli utenti, che continua a potenziare a ritmi mensili, quando non settimanali. Da notare che molti deiresi compatibili con l’FPScompresi negli abbonamentiGame Pass ed EA Play (incluso … NotizieRead More L'articolo ...

In questo senso FPS Boost , presentato a metà febbraio , è uno strumento che permette agli sviluppatori di adattare i propri giochi in modo da farli rendere al meglio suX e S, ...... mentre vi ricordiamo che Rainbow Six Siege, entrato nella prima stagione dell'anno 6 , è attualmente disponibile su PC, PlayStation 4, PlayStation 5,One eX - S . A causa dell'...Tra i giochi che sbarcano a maggio nel catalogo Xbox Game Pass ci sono anche FIFA 21 e Red Dead Redemption Online. E arriva il supporto a FPS Boost per altri 74 titoli.Nell'ultimo Community Update su Halo Infinite, 343 Industries ha mostrato al pubblico alcune nuove immagini di Halo Infinite.