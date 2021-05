Una maglia per dire "grazie", il Cagliari omaggia la bimba che fa la Dad tra le capre (Di lunedì 3 maggio 2021) La vita di tutti è stata stravolta dalla pandemia ed allora spesso serve riorganizzare le propria vita e le proprie abitudini per stare al passo con i tempi. E’ il caso della piccola Fiammetta, una ragazzina saltata agli onori delle cronache per aver frequentato la Dad in un prato in mezzo alle capre. Di lei costretta a seguire le lezioni a distanza sui monti della Val di sole insieme al papà pastore hanno parlato in tanti e la vicenda ha commosso ed emozionato molti. Tra questi anche il Cagliari calcio che in trentino è stato diverse volte per il ritiro estivo. Il club rossoblu ha voluto omaggiare la piccola con una maglia speciale con il numero 12 affinché possa diventare la dodicesima in campo "simbolo di resistenza e resilienza" Leggi su tg24.sky (Di lunedì 3 maggio 2021) La vita di tutti è stata stravolta dalla pandemia ed allora spesso serve riorganizzare le propria vita e le proprie abitudini per stare al passo con i tempi. E’ il caso della piccola Fiammetta, una ragazzina saltata agli onori delle cronache per aver frequentato la Dad in un prato in mezzo alle. Di lei costretta a seguire le lezioni a distanza sui monti della Val di sole insieme al papà pastore hanno parlato in tanti e la vicenda ha commosso ed emozionato molti. Tra questi anche ilcalcio che in trentino è stato diverse volte per il ritiro estivo. Il club rossoblu ha volutore la piccola con unaspeciale con il numero 12 affinché possa diventare la dodicesima in campo "simbolo di resistenza e resilienza"

