Mario Draghi, il Re Covery che deve trovare la sua dimensione (Di lunedì 3 maggio 2021) Dopo i primi cento giorni passati a studiare la pandemia e riscrivere il Pnrr, il capo del governo per continuare l'ascesa deve superare il ruolo di uomo dei numeri – come ha fatto al Museo di via Tasso il 25 aprile. Ma per i partiti resta ancora un marziano (e la cosa è reciproca)

