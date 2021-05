L'innovazione che fa rete è un modello da seguire (Di lunedì 3 maggio 2021) È difficile far sentire la propria voce in mezzo ai giganti, soprattutto quando si è soli. Questo è tanto più vero nel campo dell’innovazione, un settore in cui spesso ci si trova a proporre qualcosa che ancora nel mercato non esiste o che si scontra con vere e proprie lobby. Il settore dello sharing, così come quello del fintech, ci lasciano un insegnamento prezioso. Fino a qualche anno fa, i brand che oggi stanno facendo innovazione in questi campi neppure esistevano: se non avessero fatto rete tra di loro prima di essere concorrenti, forse, avremmo dovuto attendere ancora molto prima di godere dei benefici di cui sono stati portatori. Non solo start up singole, queste aziende si sono unite nelle loro battaglie mediatiche, amministrative e legali, chiedendo il loro “posto” nel mondo. Un modello collaborativo e non ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 3 maggio 2021) È difficile far sentire la propria voce in mezzo ai giganti, soprattutto quando si è soli. Questo è tanto più vero nel campo dell’, un settore in cui spesso ci si trova a proporre qualcosa che ancora nel mercato non esiste o che si scontra con vere e proprie lobby. Il settore dello sharing, così come quello del fintech, ci lasciano un insegnamento prezioso. Fino a qualche anno fa, i brand che oggi stanno facendoin questi campi neppure esistevano: se non avessero fattotra di loro prima di essere concorrenti, forse, avremmo dovuto attendere ancora molto prima di godere dei benefici di cui sono stati portatori. Non solo start up singole, queste aziende si sono unite nelle loro battaglie mediatiche, amministrative e legali, chiedendo il loro “posto” nel mondo. Uncollaborativo e non ...

