DIRETTA MotoGP, Test Jerez 3 maggio LIVE: prima caduta di giornata per Aleix Espargarò, bandiera rossa! (Di lunedì 3 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.04 Siamo ancora in attesa di capire i motivi di questa bandiera rossa, che potrebbero essere legati alla caduta di Aleix Espargarò. Il pilota dovrebbe essere illeso, da valutare un eventuale danneggiamento degli air-fence. 11.00 bandiera rossa!! Sessione interrotta per ripristinare le condizioni di sicurezza in pista, ma non emergono ulteriori dettagli per il momento. 10.58 Nessun miglioramento di rilievo in questa fase della sessione: Maverick Vinales è sempre in Testa con un paio di decimi di vantaggio sulla KTM di Brad Binder. 10.55 caduta in curva 6 al primo giro lanciato per Aleix Espargarò. Nessuna conseguenza per il pilota, secondo le ... Leggi su oasport (Di lunedì 3 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.04 Siamo ancora in attesa di capire i motivi di questarossa, che potrebbero essere legati alladi. Il pilota dovrebbe essere illeso, da valutare un eventuale danneggiamento degli air-fence. 11.00! Sessione interrotta per ripristinare le condizioni di sicurezza in pista, ma non emergono ulteriori dettagli per il momento. 10.58 Nessun miglioramento di rilievo in questa fase della sessione: Maverick Vinales è sempre ina con un paio di decimi di vantaggio sulla KTM di Brad Binder. 10.55in curva 6 al primo giro lanciato per. Nessuna conseguenza per il pilota, secondo le ...

