Hamilton: 'GP Portimao difficile, ma ho azzeccato l'attacco a Max' (Di domenica 2 maggio 2021) Il countdown si aggiorna, ed adesso dice meno tre. A Lewis Hamilton mancano solamente tre vittorie per raggiungere la terza cifra alla voce successi, e fanno due su tre nel mondiale 2021. La cronaca ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di domenica 2 maggio 2021) Il countdown si aggiorna, ed adesso dice meno tre. A Lewismancano solamente tre vittorie per raggiungere la terza cifra alla voce successi, e fanno due su tre nel mondiale 2021. La cronaca ...

SkySportF1 : ?? 97^ VITTORIA IN F1 PER LEWIS HAMILTON ? ?? Leclerc 6°, 11° Sainz a Portimao I risultati ? - SkySportF1 : HAMILTON ?? VERSTAPPEN (?? 14/66) ?? Bagarre infuocata in pista LIVE ? - Corriere : Hamilton vince davanti a Verstappen e Bottas. Delude la Ferrari, Leclerc 6° e Sainz 11° - motorboxcom : #F1 le pagelle del #PortugueseGP a #Portimao! #Hamilton e #Verstappen over the top! #Norris una garanzia, male… - MassimoBonzo : RT @il_ring: IL PROF. HAMILTON DA’ UNA LEZIONE A VERSTAPPEN A PORTIMAO -

Ultime Notizie dalla rete : Hamilton Portimao Verstappen: 'Giro veloce cancellato? Tutto strano, dai track limits alla macchina' Un secondo posto che a Max Verstappen tutto sommato va bene, perché la Mercedes della domenica di Portimao ha dato l'impressione di essere troppo veloce, almeno nelle mani di Hamilton. La cronaca del GP del Portogallo F1: guarda la partenza e l'arrivo del GP di Portogallo Sguardo a Barcellona ma i ...

Hamilton: 'GP Portimao difficile, ma ho azzeccato l'attacco a Max' A Lewis Hamilton mancano solamente tre vittorie per raggiungere la terza cifra alla voce successi, e fanno due su tre nel mondiale 2021. La cronaca della domenica di Portimao Le battaglia con ...

Formula 1, GP Portogallo: tutte le statistiche di Portimao. Tripla cifra per Hamilton? Sky Sport a Portimao la Red Bull si arrende Jacopo Rubino Lewis Hamilton contro Max Verstappen, gli occhi sono sempre su di loro. Nel conto delle vittorie stagionali, nel duello per il titolo 2021 di Formula 1, il campione del mondo ...

F1 | Portimao: la risposta di Hamilton a Max, Bottas annullato A Portimao Hamilton torna a vincere togliendo punti importanti a un Verstappen. Bottas ancora una volta annullato, non sfrutta la pole.

Un secondo posto che a Max Verstappen tutto sommato va bene, perché la Mercedes della domenica diha dato l'impressione di essere troppo veloce, almeno nelle mani di. La cronaca del GP del Portogallo F1: guarda la partenza e l'arrivo del GP di Portogallo Sguardo a Barcellona ma i ...A Lewismancano solamente tre vittorie per raggiungere la terza cifra alla voce successi, e fanno due su tre nel mondiale 2021. La cronaca della domenica diLe battaglia con ...Jacopo Rubino Lewis Hamilton contro Max Verstappen, gli occhi sono sempre su di loro. Nel conto delle vittorie stagionali, nel duello per il titolo 2021 di Formula 1, il campione del mondo ...A Portimao Hamilton torna a vincere togliendo punti importanti a un Verstappen. Bottas ancora una volta annullato, non sfrutta la pole.