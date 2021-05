Calcio | tifosi interisti in festa per le strade di Milano

(Di domenica 2 maggio 2021), 2 mag.(Adnkronos) – Clacson impazziti, bandiere e cori: idell’Inter festeggiano così la vittoria dello scudetto per le vie di. Numerosi i supporter che stanno accorrendo in piazza Duomo per festeggiare la vittoria del 19esimo scudetto. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Gazzetta_it : #Donnarumma agli ultrà: “Voglio restare”. I tifosi: “Potresti essere il Totti del #Milan” - Gazzetta_it : #Juve, ciao #scudetto dopo 9 anni e sui social corre il grazie dei tifosi - SkySport : Donnarumma: confronto coi tifosi ultras fuori Milanello - kiehl1 : 2 settimane a menarla con 'il calcio é della gente' e poi tutti intorno a Maldini che conferma il suo odio profondo… - AnfetaMilan : @B_R_U_C_E__ Il calcio è dei tifosi -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio tifosi

RivistaContrasti

... sia all'Atalanta, sempre più consolidata ai vertici delitaliano e magari prima poi pronta a lottare davvero fino in fondo per lo scudetto. Tornando all'Inter, idella Beneamata si ...Le questioni future adesso sono da rimandare, l'Inter e i suoipensano solo all'attualità. ad_dyn A festeggiare lo Scudetto, in un modo mai visto prima, dopo la gioia negli spogliatoi di ...Il centrocampista del Perugia commenta la promozione del Grifo in Serie B. “Il mister è soprattutto un uomo, Fabio è un allenatore fortissimo e gli auguro di arrivare più in alto possibile” “In questo ...Una festa attesa undici anni per i tifosi dell'Inter, la prima gioia dopo il Triplete di Mourinho nel 2010. Dopo il successo dei cugini nel 2011, l'era della Juventus con nove titoli consecutivi ed ...