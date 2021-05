Un posto al sole | anticipazioni dal 3 al 7 maggio | una brutta notizia per Michele

(Di sabato 1 maggio 2021) Unalinaugurerà la nuova settimana di programmazione con grandi novità e svolte inattese, come rivelano ledal 3 al 7. Sotto i riflettori ci sarà soprattutto Roberto che si misurerà con nuovi problemi ai Cantieri, mentre Franco non smetterà di indagare sulla morte di Ernesto Gargiulo e su Pietro Abbate, ma la situazione per lui diventerà pericolosa e minerà la stabilità della sua famiglia. Intanto, Samuel sarà sempre più attratto da Speranza e inizierà a modo suo a corteggiarla con l'obiettivo di conquistarla, mentre Vittorio si impegnerà per resistere al fascino della ragazza. Il Del Bue, inoltre, finirà nel mirino delle rivendicazioni di Patrizio. Successivamente, i due amici saranno impegnati a battibeccare per decidere a chi toccherà pulire casa, ma quando capiranno di doversi ...

neghittoso : @prokofiev91 Cameron? “Cameron Crazies” ? :) - infoitcultura : Un Posto al Sole, spoiler maggio: spunta il socio di Abbate - infoitcultura : Un Posto al Sole: tutti i delitti di Roberto Ferri. Ecco cos'ha sulla coscienza il villain della Soap - gcamp269 : @michelenutrica1 @Grazia53687599 @teoxandra @SaBella23754335 @nio_fivestars @aralia_a @nannierri @red_zombie_69… - zazoomblog : Un Posto al Sole: tutti i delitti di Roberto Ferri. Ecco cosha sulla coscienza il villain della Soap - #Posto… -

Ultime Notizie dalla rete : posto sole

Tv Sorrisi e Canzoni

Anticipazioni Unal, il mistero s'infittisce: chi è Pietro Abbate? Il successo di Unalnon conosce battute d'arresto. Ogni sera tanti telespettatori si sintonizzano alle 20:45 su Rai3 per ...C'è ancora tanto lavoro davanti a noi, ma le cose cominciano ad andare algiusto e a ... Le condizioni erano complicate, nonostante ci fosse il, e le raffiche di vento erano imprevedibili, ...Non si possono fare miracoli. La Ferrari archivia le qualifiche del GP del Portogallo, terzo round del Mondiale 2021 di F1, come quella della presa di coscienza. La Rossa è da terza fila come massimo ...Max si è visto cancellare il tempo che in Q3 gli avrebbe permesso di conquistare la pole, perché è finito largo in curva 4 per cui la prestazione gli è stata cancellata. L'olandese era convinto di pot ...