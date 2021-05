Pazienti non inviati in Pronto Soccorso per non allertare i familiari | OSS e infermieri denunciano RSA

(Di sabato 1 maggio 2021) Denunciata RSA dae OSS dipendenti a causa dell’ordine di noni soccorsi in caso di malore di alcuni. Rsa denunciata dae oss dipendenti a causa dei comportamenti illegali imposti dalla direzione. La notizia ci giunge direttamente dai colleghi, che hanno voluto pubblicamente raccontare la vicenda. La struttura avrebbe imposto il non allertamento dei mezzi diavanzato e il non invio indicon “sintomatologia e parametri preoccupanti“. In alcuni di questi casi gli ospiti sono peggiorati notevolmente nelle ore successive e sono statitardivamente in ospedale. I colleghi, preoccupati per la salute degli ospiti e per la loro esposizione legale nella ...

Negli ospedali del Veneto ci sono 1.217per Covid in areacritica (di cui 907 positivi) e 188 in terapia intensiva (di cui 154 positivi). Negli ospedali di comunità, invece, i...... e in area medica abbiamo meno di 500. Anche al San Martino le persone ricoverate scendono sotto quota 100 ed era da tempo cheregistravamo dati simili'. Obiettivo, alla luce dell'...Covid Italia, il bollettino di oggi 1 maggio. Nelle ultime 24 ore registrati 12.965 nuovi casi e 226 morti. Ieri erano stati 13.446 i positivi al test del coronavirus in Italia, le ...In pochi giorni conto di mettere in sicurezza tutti quei miei pazienti che, per gravi malattie croniche invalidanti, non avevano potuto accedere alla vaccinazione, in quanto impossibilitati ad uscire ...