LIVE Moto3, GP Spagna in DIRETTA: tra pochi minuti si parte con la FP3 (Di sabato 1 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FP3, FP4 E MOTOGP DI OGGI 8.42 Tutto è pronto da Jerez de la Frontera per l’ultima sessione del week-end prima delle qualifiche. Il turno che ci apprestiamo a vivere è oltremodo importante visto che i primi 14 della combinata al termine della FP3 passano DIRETTAmente in Q2. 8.40 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della FP3 del Gran Premio di Spagna per i protagonisti della Moto3. La preview del weekend – La classifica del Mondiale Moto3 – Programma e tv del weekend – La cronaca della FP1 – La cronaca della FP2 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del sabato del Gran Premio di ... Leggi su oasport (Di sabato 1 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FP3, FP4 E MOTOGP DI OGGI 8.42 Tutto è pronto da Jerez de la Frontera per l’ultima sessione del week-end prima delle qualifiche. Il turno che ci apprestiamo a vivere è oltremodo importante visto che i primi 14 della combinata al termine della FP3 passanomente in Q2. 8.40 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella FP3 del Gran Premio diper i protagonisti della. La preview del weekend – La classifica del Mondiale– Programma e tv del weekend – La cronaca della FP1 – La cronaca della FP2 Buongiorno e benvenuti alladel sabato del Gran Premio di ...

Advertising

sportli26181512 : Moto3, GP Spagna: Rodrigo 1° nelle Libere di Jerez, 2° Antonelli, 3° Fenati. HIGHLIGHTS: Italiani protagonisti in M… - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto3 | Gp Jerez FP2: miglior tempo di @gabrirodrigo2 , bene @_Nicco23 e @RomanoFenati - - zazoomblog : LIVE Moto3 GP Spagna 2021 in DIRETTA: Rodrigo e Antonelli dominano la FP2 bene Foggia e Migno Acosta risale -… - motograndprixit : #Moto3 | Gp Jerez FP2: miglior tempo di @gabrirodrigo2 , bene @_Nicco23 e @RomanoFenati - - OA_Sport : LIVE #Moto3, GP Spagna 2021 in DIRETTA: tutto pronto per la FP2, #Antonelli guida la pattuglia italiana #SpanishGP… -