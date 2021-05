L' Inter passa a Crotone ed è a un soffio dallo scudetto

(Di sabato 1 maggio 2021) AGI - L's'impone sul campo delper 2 a 0 ed è ora a un passo, il diciannovesimo della sua storia, che si aggiudicherà matematicamente e con quattro giornate d'anticipo se l'Atalanta non vincerà contro il Sassuolo. A portare i nerazzurri al successo e agli 82 punti in classifica hanno provveduto le reti di Eriksen e Hakimi, che sono state realizzate entrambe nel secondo tempo, rispettivamente al ventiquattresimo e al secondo minuto di recupero. La partita si è sbloccata dopo i tre cambi decisi da Conte al ventunesimo minuto: Perisic, Eriksen e Sanchez al posto di Darmian, Sensi e Lautaro.

FBiasin : Ci sono chat in cui avvengono discussioni tra chi dice 'l'#Inter è meglio che festeggi lo #scudetto tra una settima… - juornoit : #Juorno #Inter è scudetto con la vittoria a Crotone - gianlucarossitv : Video-editoriale del 1.5.2021 L'#Inter passa anche a Crotone con il 14° clean sheet stagionale e prepara la Festa d… - paolochiariello : #Juorno #Inter è scudetto con la vittoria a Crotone - stfpgg : Complimenti all'Inter per aver vinto il campionato. Che sia avvenuto uscendo ai gironi e con una Juventus pietosa…

