Concertone, Fedez attacca la Rai e Salvini. E scoppia la bufera (Di sabato 1 maggio 2021) Un discorso politico al Concertone del Primo maggio per Fedez, che attacca tutti: accusa la Rai di voler tentare la censura e la Lega per il ddl Zan Leggi su ilgiornale (Di sabato 1 maggio 2021) Un discorso politico aldel Primo maggio per, chetutti: accusa la Rai di voler tentare la censura e la Lega per il ddl Zan

Fedez : Io vado al concertone a gratis e pago i miei musicisti che non lavorano da un anno e sul palco vorrei esprimermi da… - MonicaCirinna : Ascolto le parole coraggiose di #Fedez al #concertone. Un #PrimoMaggio dei diritti, civili e sociali insieme. In It… - rtl1025 : ?? 'Caro Mario, come si è esposto riguardo alla Superlega con grande tempestività, sarebbe altrettanto gradito il su… - Niklaus_R : RT @MonicaCirinna: Ascolto le parole coraggiose di #Fedez al #concertone. Un #PrimoMaggio dei diritti, civili e sociali insieme. In Italia… - FrancescaV55 : RT @MontegrandeS: FEDEZ sei un uomo gigante. Grazie, ma grazie, grazie, grazie. #1M2O21 #concertone @Fedez -