Caratteristiche del contratto di locazione 4+4

Leggi su quifinanza

(Di sabato 1 maggio 2021) Ild’affitto 4+4 è una tipologia diperche è caratterizzato da una lunghezza limitata e da un’autonomia ridotta. Infatti in questo tipo di affitto le parti sono libere di scegliere alcune condizioni del, come l’entità del canone, ma non la durata dello stesso. Perciò la caratteristica peculiare del4+4 è proprio la sua durata. Le tipologie di contratti sono molte e presentano ognuna scadenze, requisiti e vantaggi differenti. Quindi possono essere scelti i tipi dia seconda degli accordi tra le parti, alledell’immobile, alla durata richiesta e al corrispettivo. Ad esempio, possono esserci anche contratti diad uso transitorio, perfetti per gli studenti universitari ...