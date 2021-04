Terna | Bosetti | ' in anno terribile pandemia formidabile prova resilienza'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Terna Bosetti

Metro

Ecco i dati rilevanti di: Quotazione: Borsa Italiana (TRN) ISIN IT0003242622 Fondazione: 1999 Sede principale: Roma Presidente: ValentinaCEO: Stefano Antonio Donnarumma Settore: ...Undicesimo posto per Vera Fiorani (36,11), AD di Rfi, impegnata nello sviluppo delle ferrovie nelle Marche, mentre la Presidente diValentinaè dodicesima (34,66).Roma, 30 apr. (Adnkronos) - "Sono fiero che in anno terribile come quello passato con la pandemia che hanno colpito interi settori economici Terna abbia fatto prova di una formidabile resilienza". Ad ...