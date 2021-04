Pio e Amedeo: chi sono, età, moglie, figli, vita privata e Felicissima Sera (Di venerdì 30 aprile 2021) Pio e Amedeo ultimamente stanno riscuotendo un grandissimo successo per via delle numerose colla orazioni televisive che stanno facendo. Questa Sera venerdì 30 aprile 2021 andrà in onda la terza ed ultima puntata show. Come di consueto le risate non mancheranno, ci saranno ospiti d’eccezione con i quali il duo comico si metteranno in gioco. Ma cerchiamo di scoprire qualcosa in più su Pio e Amedeo. Come abbiamo detto in precedenza Pio e Amedeo sono un duo di comici italiani, i loro rispettivi nomi sono Pio D’Antini, nasce a Foggia il 25 agosto 1983 e Amedeo Grieco nato a Foggia il 20 agosto 1983. Pio e Amedeo i ragazzi oltre a lavorare insieme da tantissimi anni, sono amici da sempre nonché coetanei, infatti hanno entrambi 38 anni si ... Leggi su newsitaliane (Di venerdì 30 aprile 2021) Pio eultimamente stanno riscuotendo un grandissimo successo per via delle numerose colla orazioni televisive che stanno facendo. Questavenerdì 30 aprile 2021 andrà in onda la terza ed ultima puntata show. Come di consueto le risate non mancheranno, ci saranno ospiti d’eccezione con i quali il duo comico si metteranno in gioco. Ma cerchiamo di scoprire qualcosa in più su Pio e. Come abbiamo detto in precedenza Pio eun duo di comici italiani, i loro rispettivi nomiPio D’Antini, nasce a Foggia il 25 agosto 1983 eGrieco nato a Foggia il 20 agosto 1983. Pio ei ragazzi oltre a lavorare insieme da tantissimi anni,amici da sempre nonché coetanei, infatti hanno entrambi 38 anni si ...

Advertising

StefanoGuerrera : ho una sfida per Pio e Amedeo, visto che vogliono dire tutto quello che non si può dire, che provassero anche a bestemmiare stasera - IlContiAndrea : Per la prima volta un Achille Lauro intimorito. Solo Pio e Amedeo potevano riuscirci #FelicissimaSera - ClaudioBaglioni : Claudio Baglioni a 'Felicissima Sera' il programma condotto da Pio e Amedeo. #felicissimasera #pioeamedeo @Totti - mangio_oreos : RT @OizaQueensday: Certo. Me lo spiegano Pio e Amedeo perché non devo reagire e incazzarmi se mi chiamano ne*ra. Tanto conta l’intenzione n… - _mpadfoot : RT @OizaQueensday: Certo. Me lo spiegano Pio e Amedeo perché non devo reagire e incazzarmi se mi chiamano ne*ra. Tanto conta l’intenzione n… -