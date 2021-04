Juric: “Grande errore il gol annullato a Faraoni contro l’Inter. Contro lo Spezia può giocare Kalinic” (Di venerdì 30 aprile 2021) L’allenatore dell’Hellas Verona, Ivan Juric, alla viglia della gara Contro lo Spezia, è intervenuto in conferenza stampa. Sulla formazione: “La squadra sta bene ma non a livello di risultati. Domani mancheranno Vieira e Ceccherini, gli altri sono disponibili. Kalinic può essere un’opzione. Dimarco? In cinque partite non ha fatto nessun errore difensivo, è stato il nostro miglior difensore. Come terzo a me piace molto: in questo momento capitano giocatori Contro i quali può difendere e in fase di gioco fa bene. Lo vedo molto dentro, molto sereno, e mi auguro continui così. Zaccagni? Nella prima parte del campionato ha fatto il salto di qualità, adesso sta facendo giocare bene la squadra ma non è determinante come prima. L’altro giorno ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 30 aprile 2021) L’allenatore dell’Hellas Verona, Ivan, alla viglia della garalo, è intervenuto in conferenza stampa. Sulla formazione: “La squadra sta bene ma non a livello di risultati. Domani mancheranno Vieira e Ceccherini, gli altri sono disponibili.può essere un’opzione. Dimarco? In cinque partite non ha fatto nessundifensivo, è stato il nostro miglior difensore. Come terzo a me piace molto: in questo momento capitano giocatorii quali può difendere e in fase di gioco fa bene. Lo vedo molto dentro, molto sereno, e mi auguro continui così. Zaccagni? Nella prima parte del campionato ha fatto il salto di qualità, adesso sta facendobene la squadra ma non è determinante come prima. L’altro giorno ...

Advertising

rsimonetti57 : @claudioruss @Chiariello_CS Ma siiii.... Sicuro Aurelio ha bisogno del Supporto dei Calciatori per scegliere l'alle… - serieAnews_com : ??? #Commisso vuole fare grande la #Fiorentina e dunque non vuole sbagliare l'allenatore: #DeZerbi è il candidato nu… - p_in_algeri : @pap1pap Non lo capisco nemmeno io, grande allenatore. Lui e Juric, diversi, ma sono i più promettenti - phierpez : @AndreCardi @pisto_gol Perdonami ma il Napoli non la considero 'medio' ma una grande. Sarri con l'Empoli ha dimostr… - HellasLive : #HellasVerona, #Setti: “Sono convinto che #Juric possa fare bene con noi. Al momento giusto ci troveremo e con gran… -