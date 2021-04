F1 | GP Portogallo 2021 Carlos Sainz 4° in FP2 Lewis Hamilton il più rapido davanti a Max Verstappen

Leggi su oasport

(Di venerdì 30 aprile 2021) Nello spettacolare contesto di Portimao si è conclusa la prima giornata del Gran Premio di, terzo atto del Mondiale di Formula Uno. Dopo l’ora mattutina si è tenuta anche la seconda sessione di prove libere, cominciata con 10 minuti di ritardo a causa di un problema a un tombino, prossimo a sollevarsi a causa delle tremende sollecitazioni generate dalle F1. Deja vu del 2020, quando si verificò esattamente la stessa situazione! Appena iniziato il turno, tutti si sono messi a lavorare con mescola media, inutilizzata al mattino. Le Ferrari sono apparse istantaneamente a proprio agio, soprattutto per quanto riguarda, postosi in linea con le due Mercedes. In casa Red Bull, invece, si è presentata una magagna sulla vettura di Max, il quale ha lamentato un problema al ...