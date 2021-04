De Ligt: “Siamo partiti pensando allo scudetto, ora vogliamo il secondo posto” (Di venerdì 30 aprile 2021) In un’intervista concessa a Sky, De Ligt, ha parlato della stagione della Juventus: “Siamo rimasti delusi, il nostro obiettivo era di ottenere i tre punti nella trasferta contro la Fiorentina, ma questo non è avvenuto. Penso che serva fare di più per vincere le partite specialmente in questa fase della stagione, dove i successi sono molto importanti. Dobbiamo fare di più, serve maggiore coraggio quando abbiamo la palla, un’altra mentalità, difendere meglio e di squadra. Prima pensavamo allo scudetto, adesso no; ora l’obiettivo è arrivare secondi. Abbiamo una squadra molto forte che deve lottare per il primo posto, ma in questo momento le possibilità sono minime perciò il nostro focus è sul secondo posto”. Sul futuro: “Per me è un onore giocare nella Juve e pensare di ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 30 aprile 2021) In un’intervista concessa a Sky, De, ha parlato della stagione della Juventus: “rimasti delusi, il nostro obiettivo era di ottenere i tre punti nella trasferta contro la Fiorentina, ma questo non è avvenuto. Penso che serva fare di più per vincere le partite specialmente in questa fase della stagione, dove i successi sono molto importanti. Dobbiamo fare di più, serve maggiore coraggio quando abbiamo la palla, un’altra mentalità, difendere meglio e di squadra. Prima pensavamo, adesso no; ora l’obiettivo è arrivare secondi. Abbiamo una squadra molto forte che deve lottare per il primo, ma in questo momento le possibilità sono minime perciò il nostro focus è sul”. Sul futuro: “Per me è un onore giocare nella Juve e pensare di ...

Advertising

DiMarzio : #Juventus | #DeLigt: 'Siamo delusi, dovevamo vincere a Firenze' - salvatore3269 : RT @mirkonicolino: Tutta la saggezza di #deLigt: 'Serve una crescita generale in tutti noi, un'altra mentalità' @JManiaSite - ilciccio67 : @FLasmano @AleGallagher02 @mirkonicolino Appunto. Non siamo una grande europea. L'acquisto di de Ligt ha senso sol… - giornaleradiofm : Juve: De Ligt fissa obiettivi, vogliamo il secondo posto: (ANSA) - TORINO, 30 APR - 'Siamo una squadra molto forte,… - AleGobbo87 : RT @mirkonicolino: Tutta la saggezza di #deLigt: 'Serve una crescita generale in tutti noi, un'altra mentalità' @JManiaSite -