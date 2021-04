Cernobbio | addio a Filippo Mondelli | camera ardente al Palazzetto dello Sport

(Di venerdì 30 aprile 2021) In sostituzione di annunci e necrologi sui giornali, la famiglia diha chiesto che eventuali donazioni di suffragio siano destinate all'associazione Beat It Indoor Rowing , ONLUS fondata dal ...

(Como), 30 aprile 2021 - E' tornato per l'ultima volta nella suaFilippo Mondelli , tra la sua gente e i suoi amici che dalle 15 gli stanno rendendo omaggio nel Palazzetto dello Sport dove la salma del giovane canottiere rimarrà fino ai funerali, che si ...I funerali dell'atleta si svolgeranno lunedì alle 14.30 in riva aall'aperto. Un minuto di silenzio Il presidente della Federazione Italiana Canottaggio Giuseppe Abbagnale invita tutti i ...Anche la Giunta del Coni ha reso omaggio al giovane canottiere vinto dall'osteosarcoma dedicandogli un minuti di silenzio ...La scomparsa del campione del mondo di canottaggio Filippo Mondelli, morto ieri a 26 anni per una malattia alle ossa.