Wind 3, blackout internet: disagi in tutta Italia (Di venerdì 30 aprile 2021) Wind 3 non funziona: disagi per la rete mobile e fissa in tutta Italia per giovedì 29 aprile Giovedì 29 aprile, gli utenti che usano Wind 3 hanno riscontrato dei disagi riguardo la rete fissa e mobile. Stando a quanto riporta Downdetector, le segnalazioni sono arrivate da ogni parte d’Italia: da Milano, a Roma, fino a Napoli e isole. Diversi utenti su Twitter hanno lamentato lo stesso problema facendo andare in tendenza l’hashtag #Windtre o #Windtredown. Io ho #Windtre sia come Wi-Fi che come operatore telefonico praticamente ho trascorso due ore in isolamento pensavo si fosse rotta casa mia sono quasi uscita in piena notte per fare tentativi per connettermi capite— luluriant (@peularis) April 29, ... Leggi su nonsolo.tv (Di venerdì 30 aprile 2021)3 non funziona:per la rete mobile e fissa inper giovedì 29 aprile Giovedì 29 aprile, gli utenti che usano3 hanno riscontrato deiriguardo la rete fissa e mobile. Stando a quanto riporta Downdetector, le segnalazioni sono arrivate da ogni parte d’: da Milano, a Roma, fino a Napoli e isole. Diversi utenti su Twitter hanno lamentato lo stesso problema facendo andare in tendenza l’hashtag #tre o #tredown. Io ho #tre sia come Wi-Fi che come operatore telefonico praticamente ho trascorso due ore in isolamento pensavo si fosse rotta casa mia sono quasi uscita in piena notte per fare tentativi per connettermi capite— luluriant (@peularis) April 29, ...

Advertising

AlessandraB18 : @sseuniewanggae Ho letto anche Vodafone e Tim. Io ho tim sul telefono e ha sempre funzionato. Boh - MRoscioni : Ma solo io ho avuto quasi 2 ore di blackout con la rete #windtre e #infostrada a Roma? #Wind - ngiocoli : +++ ULTIM'ORA +++ Per celebrare il blackout dei suoi beniamini, tecnico di Wind tifoso della Roma stacca la rete a… - live_messina : Un'ora di blackout di Wind. Ripristinata la connessione. - momodimomo2 : RT @blvckgnr: Ma c'è un blackout nazionale? Non va internet in tante zone d'Italia e soprattutto con operatori diversi. Wind ha ricevuto 90… -

Ultime Notizie dalla rete : Wind blackout Internet down: problemi Vodafone, Tim e Fastweb/ Niente telefonate anche con Wind Tre Un vero e proprio blackout con migliaia di utenti che non riescono a connettersi alle rete mobile, ... i problemi maggiori riguardano Vodafone , Wind - Tre e Tim che sono down in diverse zone. I ...

WindTre down in tutta Italia: i problemi alla rete Oggi pomeriggio tutta Italia è in "Wind down". La rete della compagnia telefonica ha smesso di funzionare su tutta la Penisola, non ...il 19% si tratta dell'assenza di internet e per il 7% un blackout ...

Wind Tre non funziona, down per rete mobile e fissa tra il 29 e 30 aprile TuttoAndroid.net Un’ora di blackout di Wind. Ripristinata la connessione. Un’ora di blackout di Wind. Ripristinata la connessione. 30 aprile 2021 È durata poco più di un’ora la caduta di rete di Wind Tre. Il servizio tecnico ha ripristinato il servizio alle 00.25 del 30 apr ...

Blackout internet, problemi alla rete WindTre: disagi in tutta Italia La maggior parte degli utenti del gestore WindTre, sia su rete fissa che mobile, hanno riscontrato l'impossibilità di collegarsi a internet nella tarda serata di giovedì 29 aprile 2021 ...

Un vero e propriocon migliaia di utenti che non riescono a connettersi alle rete mobile, ... i problemi maggiori riguardano Vodafone ,- Tre e Tim che sono down in diverse zone. I ...Oggi pomeriggio tutta Italia è in "down". La rete della compagnia telefonica ha smesso di funzionare su tutta la Penisola, non ...il 19% si tratta dell'assenza di internet e per il 7% un...Un’ora di blackout di Wind. Ripristinata la connessione. 30 aprile 2021 È durata poco più di un’ora la caduta di rete di Wind Tre. Il servizio tecnico ha ripristinato il servizio alle 00.25 del 30 apr ...La maggior parte degli utenti del gestore WindTre, sia su rete fissa che mobile, hanno riscontrato l'impossibilità di collegarsi a internet nella tarda serata di giovedì 29 aprile 2021 ...