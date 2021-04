First Capital, aggiornamento sullo share buy-back (Di giovedì 29 aprile 2021) (Teleborsa) – First Capital ha reso noto che, nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie, tra il 19 ed il 23 aprile 2021 inclusi, ha acquistato 3.596 azioni proprie, pari allo 0,141% dell’attuale Capitale sociale, ad un prezzo medio unitario di 22,525 euro per azione al lordo delle commissioni, per un controvalore complessivo pari a 81.000,20 euro. Al 26 aprile, essendo presenti altre azioni già in portafoglio, la holding di partecipazione finanziaria detiene direttamente 29.078 azioni proprie, pari all’1,138% del Capitale sociale. Nel frattempo, in Borsa, First Capital amplia il margine di guadagno rispetto ai valori della vigilia, e si attesta a 22,8 euro. (Foto: © Luca Ponti 123RF) Leggi su quifinanza (Di giovedì 29 aprile 2021) (Teleborsa) –ha reso noto che, nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie, tra il 19 ed il 23 aprile 2021 inclusi, ha acquistato 3.596 azioni proprie, pari allo 0,141% dell’attualee sociale, ad un prezzo medio unitario di 22,525 euro per azione al lordo delle commissioni, per un controvalore complessivo pari a 81.000,20 euro. Al 26 aprile, essendo presenti altre azioni già in portafoglio, la holding di partecipazione finanziaria detiene direttamente 29.078 azioni proprie, pari all’1,138% dele sociale. Nel frattempo, in Borsa,amplia il margine di guadagno rispetto ai valori della vigilia, e si attesta a 22,8 euro. (Foto: © Luca Ponti 123RF)

