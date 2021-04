Belen Rodriguez si prende in giro: l’ironia non manca mai (Di giovedì 29 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Belen Rodriguez si prende in giro, il suo ritorno al “secsy” è davvero esilarante: ecco di che cosa si tratta. Sicuramente continua ad essere una delle vere protagoniste della cronaca rosa cosi come del gossip la showgirl argentina che proprio poche ore fa ha realizzato una nuova storia di Instagram. Il motivo è legato al Leggi su youmovies (Di giovedì 29 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.siin, il suo ritorno al “secsy” è davvero esilarante: ecco di che cosa si tratta. Sicuramente continua ad essere una delle vere protagoniste della cronaca rosa cosi come del gossip la showgirl argentina che proprio poche ore fa ha realizzato una nuova storia di Instagram. Il motivo è legato al

Advertising

smemole_83 : Il modo in cui Cecilia Rodriguez mi stia ancora più antipatica di Belen... #isola - SaraSarushka : Per me oramai Belen Rodriguez, Cecilia Rodriguez e Virginia Raffaele che imita Belen Rodriguez sono la stessa persona #isola - infoitcultura : Belen Rodriguez presenta la figlia Luna ai fan: l'emozionante video - Sildon8 : Ma Cecilia Rodriguez è la caricatura di Belen? #isola - soteros1 : RT @anthos555: Con un Paese in crisi economica la Rai da 100mila euro a Belen? ?? -