Uomini e Donne spoiler, Gemma Galgani sostituita? Il posto soffiato da un'altra dama (Di mercoledì 28 aprile 2021) Uomini e Donne spoiler – Solonotizie24La prossima stagione di Uomini e Donne potrebbe subire dei notevoli cambiamenti dettati dall'addio di alcuni personaggi noti dello show. Dopo i rumors pubblicati in merito a un presento addio di Tina Cipollari, ecco che troviamo anche uno spoiler lanciato sul programma di Canale 5 che prevede anche la sostituzione di Gemma Galgani? Il programma di Uomini e Donne viene trasmesso in onda da moltissimi anni, eppure lo show condotto da Maria De Filippi continua a riscuotere un grandissimo successo essendo uno dei programmi più seguiti nella fascia quotidiana di riferimento. Negli anni, inoltre, abbiamo anche avuto modo di notare come il pubblico si sia sempre diviso tra trono over ...

