Tamponi rapidi, in Veneto aperta un'inchiesta sulle percentuali di errore indicate dalle case farmaceutiche

Quanto attendibili sono i Tamponi rapidi per scoprire il Covid? La domanda non se l'è posta solo il professor Andrea Crisanti, che a ottobre ne denunciò le carenze rispetto ai test molecolari, individuando un margine di errore di 3 casi su 10. Se la sta ponendo adesso anche il sostituto procuratore padovano Benedetto Roberti, titolare di un'inchiesta preliminare per frode in commercio (per ora senza indagati). Intende verificare se le percentuali di errore indicate dalle case farmaceutiche siano credibili o se invece la campagna su vasta scala con i test rapidi lanciata dalla Regione Veneto (ma non solo) fosse viziata da limiti legati alla capacità di accertamento degli infetti.

