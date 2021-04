Municipio II: no a chiusura centri persone senza dimora (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma – “Chiediamo alla Sindaca di non chiudere i centri di accoglienza per le persone senza dimora attivati dai Municipi durante l’emergenza freddo, senza che prima vi siano adeguate soluzioni alloggiative per i nostri ospiti. Il Municipio II in questi due anni ha garantito, anche durante la fase piu’ grave della pandemia, sostegno e risposte concrete alle persone che vivono in condizioni di poverta’ estrema e alle persone che non hanno una casa in cui restare”. Cosi’ in un comunicato la Presidente Francesca Del Bello e l’Assessore alle Politiche Sociali del Municipio II Carla Fermariello. “Oltre al Centro per l’emergenza freddo aperto, anche quest’anno, grazie alla collaborazione con il Roma Scout Center e la Cooperativa Ambiente e ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma – “Chiediamo alla Sindaca di non chiudere idi accoglienza per leattivati dai Municipi durante l’emergenza freddo,che prima vi siano adeguate soluzioni alloggiative per i nostri ospiti. IlII in questi due anni ha garantito, anche durante la fase piu’ grave della pandemia, sostegno e risposte concrete alleche vivono in condizioni di poverta’ estrema e alleche non hanno una casa in cui restare”. Cosi’ in un comunicato la Presidente Francesca Del Bello e l’Assessore alle Politiche Sociali delII Carla Fermariello. “Oltre al Centro per l’emergenza freddo aperto, anche quest’anno, grazie alla collaborazione con il Roma Scout Center e la Cooperativa Ambiente e ...

