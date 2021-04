Liquami in mare, residenti di Pastena indignati (Di mercoledì 28 aprile 2021) di Monica De Santis Il bel tempo di questi giorni ed il ritorno in zona gialla spinge le persone ad aproffittarne e a fare, quando possibile una passeggiata sulle spiagge cittadini. Ed è così che ieri pomeriggio intorno alle 16,30 un gruppo di bagnanti nei pressi delle nuove spiagge di Pastena hanno notato del liquame che le onde stavano portando proprio sulla battigia appena rifatta. Il liquame era talmente evidente, anche ore dopo, che molti residenti hanno deCiso di scattare delle foto (alcune di queste ci sono state inviate) per documentare questo gravissimo sversamento che ovviamente ha destato non poche preoccupazioni. In tanti infatti, si sono chiesti cosa fossero realmente quei Liquami. Ma soprattutto se fossero stati sversati in mare o se invece fossero frutto di una rottura di qualche fognatura. Al momento ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 28 aprile 2021) di Monica De Santis Il bel tempo di questi giorni ed il ritorno in zona gialla spinge le persone ad aproffittarne e a fare, quando possibile una passeggiata sulle spiagge cittadini. Ed è così che ieri pomeriggio intorno alle 16,30 un gruppo di bagnanti nei pressi delle nuove spiagge dihanno notato del liquame che le onde stavano portando proprio sulla battigia appena rifatta. Il liquame era talmente evidente, anche ore dopo, che moltihanno deCiso di scattare delle foto (alcune di queste ci sono state inviate) per documentare questo gravissimo sversamento che ovviamente ha destato non poche preoccupazioni. In tanti infatti, si sono chiesti cosa fossero realmente quei. Ma soprattutto se fossero stati sversati ino se invece fossero frutto di una rottura di qualche fognatura. Al momento ...

