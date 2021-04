L’audio di Samsung Galaxy S21 5G non esalta DxOMark, ma non delude (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il team di DxOMark ha messo alla prova il comparto audio di Samsung Galaxy S21 5G, ecco come si è comportato. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il team diha messo alla prova il comparto audio diS21 5G, ecco come si è comportato. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

TuttoAndroid : L’audio di Samsung Galaxy S21 5G non esalta DxOMark, ma non delude #galaxys21 #samsung - nixances : Un Samsung trovato anni fa vicino ai cassonetti della spazzatura ha questa opzione che regola l'audio in base alle… -

Ultime Notizie dalla rete : L’audio Samsung L’audio di Samsung Galaxy S21 5G non esalta DxOMark, ma non delude TuttoAndroid.net