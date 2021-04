Juventus, Allegri sempre più vicino (Di mercoledì 28 aprile 2021) Juventus, Massimiliano Allegri sembra essere destinato a ritornare sulla panchina bianconera. Le ultime notizie. ROMA – Massimiliano Allegri alla Juventus: ritorno sempre più possibile. Secondo le ultime indiscrezioni, il tecnico toscano sembra essere ormai destinato a tornare sulla panchina bianconera anche in caso di qualificazione in Champions League da parte di Andrea Pirlo. I contatti sono ormai avviati e in casa bianconera si ragiona se iniziare subito l’avventura (anche con l’esonero di Pirlo dopo Udine) o optare in caso di una ulteriore sconfitta ad un traghettatore (Tudor) prima di sposare per la seconda volta l’allenatore toscano. Donnarumma nel mirino, si allontana Ronaldo L’arrivo di Massimiliano Allegri potrebbe cambiare il mercato della ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 28 aprile 2021), Massimilianosembra essere destinato a ritornare sulla panchina bianconera. Le ultime notizie. ROMA – Massimilianoalla: ritornopiù possibile. Secondo le ultime indiscrezioni, il tecnico toscano sembra essere ormai destinato a tornare sulla panchina bianconera anche in caso di qualificazione in Champions League da parte di Andrea Pirlo. I contatti sono ormai avviati e in casa bianconera si ragiona se iniziare subito l’avventura (anche con l’esonero di Pirlo dopo Udine) o optare in caso di una ulteriore sconfitta ad un traghettatore (Tudor) prima di sposare per la seconda volta l’allenatore toscano. Donnarumma nel mirino, si allontana Ronaldo L’arrivo di Massimilianopotrebbe cambiare il mercato della ...

