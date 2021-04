I Counting Crows tornano con “Butter Miracle, Suite One” (Di mercoledì 28 aprile 2021) LOS ANGELES – Dopo quasi sette anni, la leggendaria rock band Counting Crows, nominata ai Grammy e agli Oscar, annuncia il nuovo attesissimo progetto, “Butter Miracle, Suite One”. Prodotto da Brian Deck, la Suite – della durata di diciannove minuti e composta da quattro tracce – uscirà il 21 maggio tramite BMG. Ad accompagnare l’annuncio, la band ha pubblicato il primo singolo, “Elevator Boots”. Scritta dal cantante Adam Duritz, la traccia racconta di un giovane musicista di una band che trascorre la sua vita viaggiando in diverse città e incontrando diversi amori. Il brano incarna ciò che si può provare quando ci si dedica completamente a una passione, il cui rovescio della medaglia può farti però sentire vuoto dentro. I Counting Crows hanno incantato ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 28 aprile 2021) LOS ANGELES – Dopo quasi sette anni, la leggendaria rock band, nominata ai Grammy e agli Oscar, annuncia il nuovo attesissimo progetto, “One”. Prodotto da Brian Deck, la– della durata di diciannove minuti e composta da quattro tracce – uscirà il 21 maggio tramite BMG. Ad accompagnare l’annuncio, la band ha pubblicato il primo singolo, “Elevator Boots”. Scritta dal cantante Adam Duritz, la traccia racconta di un giovane musicista di una band che trascorre la sua vita viaggiando in diverse città e incontrando diversi amori. Il brano incarna ciò che si può provare quando ci si dedica completamente a una passione, il cui rovescio della medaglia può farti però sentire vuoto dentro. Ihanno incantato ...

