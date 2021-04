Ambulanti in tangenziale contro Virginia Raggi

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 28 aprile 2021) La decisione didi applicare la direttiva Bolkenstein in deroga al decreto Rilancio del governo Conte e in affinità con un parere dell'Antitrust riguarda 18 mila concessioni che fanno capo a 12 mila titolari, dicono gliche stamattina sono per le strade di Roma a manifestare. Il primo passo è di poco più di un mese fa, quando una determina dirigenziale di Roma Capitale ha bloccato in autotutela il rinnovo di circa 1.500 posteggi a rotazione: sono le licenze per altrettante bancarelle scadute lo scorso 31 di dicembre. Tanto è bastato a scatenare la rabbia dei titolari, che stamattina hanno bloccato le uscite 22 e 23 del Grande Raccordo Anulare, a Roma, creando traffico e disagio in tutta la zona. Rimosso il blocco, i manifestanti si sono diretti verso piazza della Repubblica, dove è in corso una manifestazione ...