Serie A, Lazio e Napoli infiammano la quota Champions. E se Juve e Milan… (Di martedì 27 aprile 2021) I posticipi di Serie A hanno nuovamente sconvolto la corsa alla qualificazione Champions League: Lazio e Napoli scatenate, Juve e Milan ora rischiano grosso. E potrebbe essere la prima volta nella storia che… La volata Champions League infiammerà il maggio della Serie A con la veemente rincorsa di Lazio e Napoli a certificare uno stato di forma scintillante. Anche perché per quel che riguarda il capitolo Scudetto, il colore nerazzurro attende solo l’ufficialità dell’aritmetica per stagliarsi sul Tricolore. Ufficialità che potrebbe arrivare già nel prossimo fine settimana se l’Inter vincesse a Crotone e l’Atalanta non dovesse battere il Sassuolo. Non esattamente impossibile, per quanto la formazione di Gasperini sia al momento la ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 27 aprile 2021) I posticipi diA hanno nuovamente sconvolto la corsa alla qualificazioneLeague:scatenate,e Milan ora rischiano grosso. E potrebbe essere la prima volta nella storia che… La volataLeague infiammerà il maggio dellaA con la veemente rincorsa dia certificare uno stato di forma scintillante. Anche perché per quel che riguarda il capitolo Scudetto, il colore nerazzurro attende solo l’ufficialità dell’aritmetica per stagliarsi sul Tricolore. Ufficialità che potrebbe arrivare già nel prossimo fine settimana se l’Inter vincesse a Crotone e l’Atalanta non dovesse battere il Sassuolo. Non esattamente impossibile, per quanto la formazione di Gasperini sia al momento la ...

