Salvini è così convinto che l’ODG di Giorgia Meloni non serva che ne presenta uno suo (Di martedì 27 aprile 2021) l’ODG dell’avversario politico è sempre più verde. Eppure Giorgia Meloni e Matteo Salvini, almeno in teoria, dovrebbero essere alleati nel centrodestra. Ma da quando sul coprifuoco è in atto una guerriglia di propaganda sovranista non si fanno prigionieri. così, se la leader di Fratelli d’Italia presenta un odg per chiedere la fine del coprifuoco, e stanare Salvini che si trova tra l’incudine di votarlo e il martello di stare nel governo, il leader della Lega risponde che così non si cancella nulla. Ma intanto ne propone uno suo, con l’appoggio di Fratelli d’Italia, in cui fa richieste simili. Spiega Repubblica: Cancellazione immediata del coprifuoco nelle zone a bassa intensità di contagio. È quanto chiede la Lega con l’ordine del giorno che verrà ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 27 aprile 2021)dell’avversario politico è sempre più verde. Eppuree Matteo, almeno in teoria, dovrebbero essere alleati nel centrodestra. Ma da quando sul coprifuoco è in atto una guerriglia di propaganda sovranista non si fanno prigionieri., se la leader di Fratelli d’Italiaun odg per chiedere la fine del coprifuoco, e stanareche si trova tra l’incudine di votarlo e il martello di stare nel governo, il leader della Lega risponde chenon si cancella nulla. Ma intanto ne propone uno suo, con l’appoggio di Fratelli d’Italia, in cui fa richieste simili. Spiega Repubblica: Cancellazione immediata del coprifuoco nelle zone a bassa intensità di contagio. È quanto chiede la Lega con l’ordine del giorno che verrà ...

