Morcheeba | “Killed Our Love” è il quarto singolo tratto dal nuovo album “Blackest Blue”

MILANO – Morcheeba, in uscita il 14 maggio per Kartel Music Group con 10 tracce tra downbeat, chill, electro-pop e soul. Nel nuovo cd sono presenti alcune collaborazioni: Duke Garwood (che ha lavorato, fra gli altri, con Mark Lanegan) e Brad Barr (The Slip, The Barr Brothers). 'Killed Our Love' fa seguito ai singoli 'The Moon' (il cui video è stato selezionato nella categoria Silver Screening dei Berlin Music Video Awards), 'Oh Oh Yeah' e 'Sounds Of Blue'. Il brano parla di "una famiglia che cade a pezzi" ed è accompagnato da un video dalle tonalità dark diretto da Martin J Pickering. Skye ha una voce più che mai gloriosa e imperturbabile, mentre accompagna il dolore alla speranza cantando sugli arrangiamenti visionari di Ross.

