Lavoro agile ATA, misure prorogate fino al 31 luglio: smartworking per chi è in quarantena (Di martedì 27 aprile 2021) Il decreto legge n. 52 del 22 aprile, contenente "misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19", proroga lo stato di emergenza fino al 31 luglio 2021. Le misure previste per il Lavoro agile del personale ATA vengono pertanto prorogate al 31 luglio. L'articolo .

