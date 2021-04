Giro d’Italia 2021, tutti i protagonisti. Bernal, Simon Yates, Evenepoel, Nibali, Sagan: la startlist dei partecipanti (Di martedì 27 aprile 2021) Il Giro d’Italia 2021 scatterà sabato 8 maggio, dunque mancano appena dieci giorni alla cronometro individuale di Torino che segnerà il via della Corsa Rosa. Gli organizzatori di RCS Sport hanno reso noto l’elenco degli iscritti alla 104ma edizione della corsa a tappe di tre settimane. Diamo uno sguardo agli uomini di maggior rilievo che delizieranno gli appassionati di ciclismo nel cuore della primavera, collocazione tradizionale di questo evento non soltanto sportivo ma anche di costume e che unisce un Paese intero. Egan Bernal avrà il dorsale numero 1: il colombiano, vincitore del Tour de France 2019, cercherà di incidere il suo nome sul Trofeo Senza Fine e partirà con i favori del pronostico. L’alfiere del Team Ineos è pronto per fronteggiare il britannico Simon Yates, capitano del ... Leggi su oasport (Di martedì 27 aprile 2021) Ilscatterà sabato 8 maggio, dunque mancano appena dieci giorni alla cronometro individuale di Torino che segnerà il via della Corsa Rosa. Gli organizzatori di RCS Sport hanno reso noto l’elenco degli iscritti alla 104ma edizione della corsa a tappe di tre settimane. Diamo uno sguardo agli uomini di maggior rilievo che delizieranno gli appassionati di ciclismo nel cuore della primavera, collocazione tradizionale di questo evento non soltanto sportivo ma anche di costume e che unisce un Paese intero. Eganavrà il dorsale numero 1: il colombiano, vincitore del Tour de France 2019, cercherà di incidere il suo nome sul Trofeo Senza Fine e partirà con i favori del pronostico. L’alfiere del Team Ineos è pronto per fronteggiare il britannico, capitano del ...

