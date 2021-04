Amici 20 | Rudy Zerbi scrive a Raffaele Renda | ecco la risposta del cantante

(Di martedì 27 aprile 2021) Nel corso dell’ultima puntata del serale di20,ha dovuto lasciare la scuola del talento lasciando Arisa con un palmo di naso per l’uscita del suo “prediletto”.20,Nel corso della sua permanenza nella scuolaha dovuto fare i conti con. Ed... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Arisa è una delle cantanti italiane più amate in assoluto ed è da quest'anno anche giudice di '20'. Le sue litigate conZerbi sono diventate un must delle puntate del sabato sera. Il suo lavoro da artista va comunque avanti, infatti nei giorni scorsi ha lanciato ufficialmente la sua ......Hai perso la tua guest star del Perla Blu" ha risposto il giovane cantante taggando Zerbi e Arisa e usando parole ironiche e allusive agli scontri avuti durante il Serale di. Era infatti...Raffaele Renda e Rudy Zerbi sono stati protagonisti di un siparietto social su Instagram. L'ex allievo: 'Hai perso la Guest Star del Perla Blu' ...Amici: Serena Marchese in alcune foto con Alessandra Celentano prima del talent Serena Marchese è l'unica ballerina di Alessandra Celentano rimasta in ...