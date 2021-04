Protesta dei direttori dei centri commerciali per le chiusure imposte dal Governo (Di lunedì 26 aprile 2021) Associazione dei direttori dei centri commerciali: “Adesso basta solo noi chiusi nel weekend”. “Adesso basta!!!”. E’ il grido di allarme e di disperazione dall’associazione dei direttori dei centro commerciali, i quali si sentono discriminati dall’ultimo decreto del Governo Draghi, che all’ultimo minuto ha deciso che la grande distribuzione non potrà aprire nei festivi e prefestivi. Leggi su 2anews (Di lunedì 26 aprile 2021) Associazione deidei: “Adesso basta solo noi chiusi nel weekend”. “Adesso basta!!!”. E’ il grido di allarme e di disperazione dall’associazione deidei centro, i quali si sentono discriminati dall’ultimo decreto delDraghi, che all’ultimo minuto ha deciso che la grande distribuzione non potrà aprire nei festivi e prefestivi.

Advertising

Gazzetta_it : Su twitter vola la protesta dei tifosi: #ceferinout è in tendenza - VittorioSgarbi : Mi raccomando: per la festa della Liberazione non evocate retoricamente i fascisti e Mussolini. Testimoniate la vo… - La7tv : #nonelarena La protesta dei ristoratori in piazza a Firenze: 'Qui non ci sono no-vax e complottisti. Al governo una… - marimuscara : CI SONO SINDACI E sindaci Recovery Sud, la protesta dei sindaci: «Truffa del Nord ai danni del Mezzogiorno»… - antonellaa262 : Associazione dei direttori dei centro commerciali: “Adesso basta solo noi chiusi nel weekend”. #centricommerciali… -

Ultime Notizie dalla rete : Protesta dei "Togliete il coprifuoco, ci stiamo spegnendo", protesta dei ristoratori in piazza dei Signori TREVISO - 'Togliete il coprifuoco, ci stiamo spegnendo' . Ieri sera in piazza dei Signori una sessantina tra ristoratori, baristi, commercianti e palestre hanno dato vita ad una protesta silenziosa organizzata da Veneto Imprese Unite per esprimere il proprio dissenso al ...

Ristorati violano il coprifuoco per protesta La nuova protesta, capitanata dal presidente di Tni Pasquale Naccari, è stata indetta contro le ... bisogna mettere in condizione i ristoratori di lavorare, anche all'interno dei locali e senza ...

Covid. 'Scoprifuoco', la protesta dei ristoratori LA NAZIONE La moViola: Massa promosso con l’aiuto del VAR A parte l'episodio del rigore, sul quale è servito l'aiuto di Giacomelli, per Massa una prestazione ampiamente sufficiente alla direzione arbitrale ...

“Nessuno deve morire solo”. Inizia la protesta silenziosa di Tutolo davanti alla sede del Consiglio regionale "Voglio battermi per evitare che si continui a morire da soli, senza nessuno vicino: la trovo una cosa semplicemente assurda e crudele" ...

TREVISO - 'Togliete il coprifuoco, ci stiamo spegnendo' . Ieri sera in piazzaSignori una sessantina tra ristoratori, baristi, commercianti e palestre hanno dato vita ad unasilenziosa organizzata da Veneto Imprese Unite per esprimere il proprio dissenso al ...La nuova, capitanata dal presidente di Tni Pasquale Naccari, è stata indetta contro le ... bisogna mettere in condizione i ristoratori di lavorare, anche all'internolocali e senza ...A parte l'episodio del rigore, sul quale è servito l'aiuto di Giacomelli, per Massa una prestazione ampiamente sufficiente alla direzione arbitrale ..."Voglio battermi per evitare che si continui a morire da soli, senza nessuno vicino: la trovo una cosa semplicemente assurda e crudele" ...