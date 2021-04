Pensioni | Tridico | ' Divisione in due quote | retributiva a 67 anni'

(Di lunedì 26 aprile 2021) Nella discussione sulla previdenza si potrebbe ragionare sulladella pensione in due: una contributiva che si può anticipare e una parteche si otterrebbe solo a 67: ...

Advertising

AcerboLivio : Pensioni, Inps: il 26 aprile convegno con Tridico e Nannicini - cassiocherea : Con false autocertificazioni senza tracciamento patrimoniale(bocciato dai rossi)i pagatori delle ns pensioni si bec… -

Ultime Notizie dalla rete : Pensioni Tridico

TGCOM

... una contributiva che si può anticipare e una parte retributiva che si otterrebbe solo a 67 anni : è il contributo che propone il presidente dell'Inps, Pasqualeal convegno: ': 30 ...... una contributiva che si può anticipare e una parte retributiva che si otterrebbe solo a 67 anni: è il contributo che propone il presidente dell'Inps, Pasqualeal convegno ": 30 anni ...Nella discussione sulla previdenza si potrebbe ragionare sulla divisione della pensione in due quote: una contributiva che si può anticipare e una parte retributiva che si otterrebbe solo a ...L'anticipo pensionistico per la parte contributiva si potrebbe dare a 62-63 anni - ha spiegato - mentre il resto (la quota retributiva) la si otterrebbe a 67 anni ...