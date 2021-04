Governo Draghi: non solo vaccini, tra i temi caldi anche riforma fiscale e pensioni (Di lunedì 26 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiIl nuovo Governo Draghi si è insediato da soltanto pochi mesi, ma ha in agenda una mole davvero notevole di lavoro. Ovviamente priorità assoluta alla gestione dell’emergenza Covid-19, con la campagna di vaccinazione nazionale da portare avanti di regione in regione e, più in generale, tutte le questioni relative all’ordine pubblico, le riaperture, l’ottimizzazione delle strutture ospedaliere, il controllo degli indici di contagio e via dicendo. Dopodiché ci sono tutti gli altri temi, tra cui, in questo momento, i più caldi sembrano quelli di natura economica, come, ad esempio, quelli legati alla riforma fiscale e alla riforma delle pensioni, su cui l’attenzione dei cittadini è indubbiamente molto alta. Per disporre di un ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 26 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiIl nuovosi è insediato da soltanto pochi mesi, ma ha in agenda una mole davvero notevole di lavoro. Ovviamente priorità assoluta alla gestione dell’emergenza Covid-19, con la campagna di vaccinazione nazionale da portare avanti di regione in regione e, più in generale, tutte le questioni relative all’ordine pubblico, le riaperture, l’ottimizzazione delle strutture ospedaliere, il controllo degli indici di contagio e via dicendo. Dopodiché ci sono tutti gli altri, tra cui, in questo momento, i piùsembrano quelli di natura economica, come, ad esempio, quelli legati allae alladelle, su cui l’attenzione dei cittadini è indubbiamente molto alta. Per disporre di un ...

