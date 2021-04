Advertising

LaGazzettaWeb : Bari, consigliere si accampa in tenda davanti Consiglio regionale: «#NessunoDeveMorireDaSolo» - PugliaStream : Il debutto di «Insieme» in Puglia: ecco il nuovo partito cristianofondato dal consigliere del Papa - ilSipontinoNet : ? Prosegue la clamorosa protesta del consigliere Antonio Tutolo ? '...Da domani io sarò accampato con la tenda e un… - studiomarzocchi : Ultima Ora: Il debutto di «Insieme» in Puglia: ecco il nuovo partito cristianofondato dal consigliere del papa… - Ilikepuglia : Luca Rutigliano nominato nuovo consigliere esperto di Emiliano -

Ultime Notizie dalla rete : Bari consigliere

La Gazzetta del Mezzogiorno

- Ilregionale pugliese, Antonio Tutolo, appartenente al gruppo Misto ma che sostiene la maggioranza di centrosinistra, questa mattina si è accampato con una tenda davanti al ...... sindacalista,comunale di, antifascista e vittima della deportazione. "È paradossale, ma forse proprio per questo, è ancora più importante celebrare oggi la giornata della ...Bari, 26 aprile 2021. “In altre Regioni sono stati attuati protocolli di sicurezza per consentire la visita ai pazienti in condizioni critiche. In Puglia, non si sa per quale motivo, questo non è poss ...Una canadese, un tavolino e due cartelli di protesta. «Starò qui ad oltranza con la mia tenda e il mio sacco a pelo, finché migliaia di cittadini non riceveranno risposte certe, in un senso o nell’alt ...